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2 часа назад

Посетитель ресторана разбогател благодаря находке в тарелке

Мира Маркина

Для американца Скотта Оверленда обычный семейный поход в ресторан обернулся невероятной удачей, пишет New York Post.

Посетитель ресторана разбогател благодаря находке в тарелке
Фото: unsplash.comunsplash.com

Пенсильванец из города Финиксвилл (США) отправился вместе с семьей в ресторан на пляже. Скотт заказал любимые устрицы. Когда он принялся за блюдо, то внезапно обнаружил в тарелке кое-что лишнее.

Герой истории решил, что повар случайно уронил в тарелку конфетку или сухарик хлеба. Он намеревался потребовать заменить ему блюдо, но решил прежде рассмотреть находку. Скотт увидел, что в углублении раковины лежит фиолетовая жемчужина. Вероятнее всего, она выросла бок о бок с моллюском, которого собирался съесть мужчина.

Скотт забрал находку с собой и планирует показать ее оценщику. Некоторые редкие фиолетовые жемчужины имеют стоимость от 500 до полутора тысяч долларов за штуку.

Не всем посетителям курортных кафе может повезти так, как герою этой истории. Ранее мы рассказывали, как обманывают гостей в ресторанах на набережных.

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