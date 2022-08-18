Посетитель ресторана разбогател благодаря находке в тарелке

Для американца Скотта Оверленда обычный семейный поход в ресторан обернулся невероятной удачей, пишет New York Post.

Фото: unsplash.com unsplash.com

Пенсильванец из города Финиксвилл (США) отправился вместе с семьей в ресторан на пляже. Скотт заказал любимые устрицы. Когда он принялся за блюдо, то внезапно обнаружил в тарелке кое-что лишнее.

Герой истории решил, что повар случайно уронил в тарелку конфетку или сухарик хлеба. Он намеревался потребовать заменить ему блюдо, но решил прежде рассмотреть находку. Скотт увидел, что в углублении раковины лежит фиолетовая жемчужина. Вероятнее всего, она выросла бок о бок с моллюском, которого собирался съесть мужчина.

Скотт забрал находку с собой и планирует показать ее оценщику. Некоторые редкие фиолетовые жемчужины имеют стоимость от 500 до полутора тысяч долларов за штуку.