Архитекторы отреставрировали уникальную находку

Столичные реставраторы собрали воедино найденные фрагменты декоративной тарелки, на которой изображена битва у пирамид. Об этом в четверг, 18 августа, сообщил глава Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Множество фрагментов фарфора обнаружили археологи во время исследований минувшей зимой в Старомонетном переулке. Из них им удалось восстановить уникальный артефакт. Тарелка была изготовлена во Франции. Находящееся на ней клеймо относится к периоду 1868–1919 годов.

Как уточнил руководитель ведомства, тарелка входила в коллекционную серию фабрики Sarreguemines.

"Столичные археологи делают настоящие открытия, которые позволяют узнать историю и быт москвичей в прошлом. Например, еще до начала археологического сезона при проведении археологических работ в Старомонетном переулке была собрана интересная коллекция предметов",

— рассказал Емельянов.

Он уточнил, что эксперты обнаружили более 900 индивидуальных находок и свыше 20 тысяч разных фрагментов, большинство из которых датируются XVII–XIX веками, передает официальный сайт мэра Москвы.