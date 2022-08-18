Археологи нашли фрагменты хрусталя на стоянке древних британцев

Команда археологов из Манчестерского университета под руководством Ника Овертона и эксперты из Университета Кардиффа обнаружили фрагменты горного хрусталя в районе Дорстен-Хилла на западе Англии.

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В древности кельты, которые населяли территории современной Англии не использовали кристаллы горного хрусталя для изготовления оружий. Данный хрусталь использовался в символических ритуалах, например погребении.

Археологи установили, что в районе курганов Дорстон-Хилл недалеко от «Камня Артура» были обнаружены 2686 экземпляров горного материала. 337 камней были чистейшими образцами драгоценного хрусталя.

Проанализировав ландшафт почвы учёные пришли к выводу, что данные породы камней были принесены на территорию англии британцами самостоятельно.

Далее древние жители использовали собственный способ работы с минералами: они приносили на территорию курганов большие кристаллы хрусталя, а после выдалбливали их от вершины к основанию.