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2 часа назад

Археологи из Манчестерского университета обнаружили фрагменты горного хрусталя на стоянке древних британцев

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Команда археологов из Манчестерского университета под руководством Ника Овертона и эксперты из Университета Кардиффа обнаружили фрагменты горного хрусталя в районе Дорстен-Хилла на западе Англии.

Археологи нашли фрагменты хрусталя на стоянке древних британцев
Фото: runews24.rurunews24.ru

В древности кельты, которые населяли территории современной Англии не использовали кристаллы горного хрусталя для изготовления оружий. Данный хрусталь использовался в символических ритуалах, например погребении.

Археологи установили, что в районе курганов Дорстон-Хилл недалеко от «Камня Артура» были обнаружены 2686 экземпляров горного материала. 337 камней были чистейшими образцами драгоценного хрусталя.

Проанализировав ландшафт почвы учёные пришли к выводу, что данные породы камней были принесены на территорию англии британцами самостоятельно.

Далее древние жители использовали собственный способ работы с минералами: они приносили на территорию курганов большие кристаллы хрусталя, а после выдалбливали их от вершины к основанию.

Позже этими камнями устилали дорогу и преподносили как подарки усопшим во время погребения.

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