Ученые заподозрили, что нашли карту "Валлийской Атлантиды"

Ученые обнаружили карту, на которой может быть отмечено местонахождение загадочного острова. Об этом сообщает Wales Online.

Фото: Hogyn Lleol/Wikimedia Commons Hogyn Lleol/Wikimedia Commons

Долгие столетия существовали легенды о Кантре'р Гваелод, земле, погрузившейся под воду залива Кардиган. Поскольку в пользу существования этой земли не было серьезных аргументов и материальных свидетельств, ее прозвали «Валлийской Атлантидой». В том числе, она упоминается в Черной книге Кармартена 1250 года, которая считается самым ранним сохранившимся манускриптом из написанных полностью на валлийском языке.

Однако теперь Саймоном Хаслеттом из Университета Суонси и его коллегами была открыта средневековая карта с изображением двух островов у побережья Кередигиона. Карта Гофа из Бодлеанской библиотеки Оксфордского университета считается самой ранней сохранившейся полной картой Британских островов, датируемой серединой XIII века. На карте изображены два острова, каждый из которых составляет примерно четверть размера Англси. Один остров находится у берега между Аберистуитом и Абердифи, а другой дальше на север в сторону Бармута.

«Карта Гофа необычайно точна, учитывая те геодезические инструменты, которые были в распоряжении людей в то время. Два острова четко обозначены и могут подтверждать сведения о потерянной земле, упомянутой в Черной книге Кармартена», — считает профессор Хаслетт.