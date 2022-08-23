Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+28° в 
USD 59.90EUR 59.33
Войти в почту
1 час назад

Уникальные находки отыскали археологи у Китайгородской стены

Управа Таганского района города Москвыиещё 1

Во время раскопок у Китайгородской стены специалисты обнаружили, что основание фундамента крепости располагалось не под всеми стенами, а только под несущими ключевую нагрузку элементами, а под арками — его нет. Об этом сообщили 22 августа.

Уникальные находки найдены у Китайгородской стены
Фото: Управа Таганского района города МосквыУправа Таганского района города Москвы

"Это говорит о том, что была выполнена предварительная разметка поверхности. Такой метод был новшеством на Руси в XVI веке. Им пользовались только итальянские архитекторы и строили в основном здания",

— рассказала Мария Молошникова, исполнительный директор компании «Столичное археологическое бюро».

На сегодняшний день ученым не удалось установить, каким образом архитекторы того времени наносили пометки и как планировали габариты крепости. На сайте мэра Москвы сообщили, что интересное открытие ожидало археологов и в исследовании белокаменных фундаментов Китайгородской стены. Там были обнаружены подвальные помещения — сводчатые арки, дублирующие дугообразные перекрытия, что видны на улице.

Вещи,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители