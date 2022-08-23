Уникальные находки найдены у Китайгородской стены

Во время раскопок у Китайгородской стены специалисты обнаружили, что основание фундамента крепости располагалось не под всеми стенами, а только под несущими ключевую нагрузку элементами, а под арками — его нет. Об этом сообщили 22 августа.
"Это говорит о том, что была выполнена предварительная разметка поверхности. Такой метод был новшеством на Руси в XVI веке. Им пользовались только итальянские архитекторы и строили в основном здания",
— рассказала Мария Молошникова, исполнительный директор компании «Столичное археологическое бюро».
На сегодняшний день ученым не удалось установить, каким образом архитекторы того времени наносили пометки и как планировали габариты крепости. На сайте мэра Москвы сообщили, что интересное открытие ожидало археологов и в исследовании белокаменных фундаментов Китайгородской стены. Там были обнаружены подвальные помещения — сводчатые арки, дублирующие дугообразные перекрытия, что видны на улице.