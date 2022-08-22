Найден уникальный древний железный шлем возрастом 1500 лет

Археологи обнаружили древний шлем в Республике Коми. Об этом сообщает Институт языка, литературы и истории Коми.
Находка была сделана на территории могильника Юванаяг, и датируется концом V - началом VI века н. э. Могильник был построен воинами-всадниками, переселенцами с Верхнего Прикамья. Ученые подчеркивают, что шлем уникальный и является единственным в своем роде.
"Во время осмотра территории могильника Юванаяг на реке Нившера (приток р. Вишеры) на склоне боровой террасы напротив старых раскопов были обнаружены уникальные вещи - остатки железного шлема и бронзовая миска. Что касается шлема, в настоящий момент это - единственная, не имеющая аналогий находка на европейском Северо-Востоке. Несомненно инокультурное происхождение шлема. Поиск аналогий уводит нас на территорию Вятско-Камского междуречья. Здесь сфероконические шлемы являются наиболее многочисленной группой среди боевых наголовий, однако бармицы (защита на плечи) встречены только на прикамских экземплярах середины I тыс. н. э.",
- сообщают ученые.
На факт наличия бармицы указывают кольца на задней части шлема, к которым крепилась кольчужная сетка. Теперь ученые планируют исследовать технологию изготовления металла шлема, а также его морфологию, чтобы выяснить, кто и когда произвел его.