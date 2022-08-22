Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+30° в 
USD 59.74EUR 59.53
Войти в почту
1 час назад

В Коми нашли уникальный древний железный шлем возрастом 1500 лет

Газета.Ru

Археологи обнаружили древний шлем в Республике Коми. Об этом сообщает Институт языка, литературы и истории Коми.

Найден уникальный древний железный шлем возрастом 1500 лет
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Находка была сделана на территории могильника Юванаяг, и датируется концом V - началом VI века н. э. Могильник был построен воинами-всадниками, переселенцами с Верхнего Прикамья. Ученые подчеркивают, что шлем уникальный и является единственным в своем роде.

"Во время осмотра территории могильника Юванаяг на реке Нившера (приток р. Вишеры) на склоне боровой террасы напротив старых раскопов были обнаружены уникальные вещи - остатки железного шлема и бронзовая миска. Что касается шлема, в настоящий момент это - единственная, не имеющая аналогий находка на европейском Северо-Востоке. Несомненно инокультурное происхождение шлема. Поиск аналогий уводит нас на территорию Вятско-Камского междуречья. Здесь сфероконические шлемы являются наиболее многочисленной группой среди боевых наголовий, однако бармицы (защита на плечи) встречены только на прикамских экземплярах середины I тыс. н. э.",

- сообщают ученые.

На факт наличия бармицы указывают кольца на задней части шлема, к которым крепилась кольчужная сетка. Теперь ученые планируют исследовать технологию изготовления металла шлема, а также его морфологию, чтобы выяснить, кто и когда произвел его.

Вещи,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители