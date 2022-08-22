Найден уникальный древний железный шлем возрастом 1500 лет

"Во время осмотра территории могильника Юванаяг на реке Нившера (приток р. Вишеры) на склоне боровой террасы напротив старых раскопов были обнаружены уникальные вещи - остатки железного шлема и бронзовая миска. Что касается шлема, в настоящий момент это - единственная, не имеющая аналогий находка на европейском Северо-Востоке. Несомненно инокультурное происхождение шлема. Поиск аналогий уводит нас на территорию Вятско-Камского междуречья. Здесь сфероконические шлемы являются наиболее многочисленной группой среди боевых наголовий, однако бармицы (защита на плечи) встречены только на прикамских экземплярах середины I тыс. н. э.",