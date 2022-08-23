Ройзман отреставрировал двухсотлетних ангелов

«Много лет назад в экспедиции я заехал в старый уездный город. Увидел церковку 18-го века, открыта, батюшка служит. Мы с батюшкой залезли туда по скрипучей лестнице, распугав наглых галок. Ох, чего там только не было! И вдруг я увидел на полу грустного ангела без крыльев. Ангел без крыльев, вообще, зрелище печальное, а этот был еще и галками обкаканный»,