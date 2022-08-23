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13 минут назад

Ройзман отреставрировал двухсотлетних ангелов

Ura.Ru

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман отреставрировал восемь ангелов 1820-40-х годов. Об этом Ройзман рассказал в своем официальном telegram-канале.

Ройзман отреставрировал двухсотлетних ангелов
Фото: Ura.RuUra.Ru

«Много лет назад в экспедиции я заехал в старый уездный город. Увидел церковку 18-го века, открыта, батюшка служит. Мы с батюшкой залезли туда по скрипучей лестнице, распугав наглых галок. Ох, чего там только не было! И вдруг я увидел на полу грустного ангела без крыльев. Ангел без крыльев, вообще, зрелище печальное, а этот был еще и галками обкаканный»,

— рассказал бывший мэр Екатеринбурга.

Евгений Ройзман выкупил восемь ангелов, отреставрировал и поставил в музей Невьянской иконы в Екатеринбурге. «А мои ангелы 1820-40 х годов, у них прически характерные — височки зачесаны. Такие прически появились при Александре Первом и долго не выходили из моды, еще Лермонтов такую носил», — поделился Ройзман.

Ранее URA.RU сообщало, что Ройзман поможет слепой девушке и 21-летнему мужчине сироте сыграть свадьбу. Также агентство рассказывало, что бывший мэр Екатеринбурга поможет свердловской семье глухонемых, которых выселяют из квартиры из-за долгов по ипотеке.

Вещи,Евгений Ройзман,
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