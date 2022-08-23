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1 час назад

В Италии прекратят выпускать вина с изображениями Гитлера и Муссолини на этикетках

ТК «Звезда»

В Италии винная компания Lunardelli со следующего года прекратит выпуск серии вин с портретами Адольфа Гитлера, Бенито Муссолини, Иосифа Сталина на этикетках. Линейка вин была запущена еще в 1995 году и с тех пор часто вызывала скандалы в различных мировых СМИ.

В Италии прекратят выпускать вина с изображениями Гитлера и Муссолини на этикетках
Фото: ТК «Звезда»ТК «Звезда»

«Со следующего года перезапустим наш ассортимент. Вино останется тем же. Другой причиной стала полемика вокруг вина, которое кто-то воспринял слишком серьезно. Для нас эта линия всегда была продукцией для коллекционеров»,

- цитирует РИА Новости слова владельца компании Андреа Лунарделли.

На этикетках вина также появлялись портреты таких известных исторических личностей, как философ Карл Маркс, император Австрии Франц Иосиф, революционеры Владимир Ленин и Эрнесто Че Гевара.

Лунарделли подчеркнул, что идея поместить изображения данных исторических личностей на этикетки родилась случайно, когда 27 лет назад его отца попросили сделать бутылку с Муссолини.

В прошлом году в Польше кладоискатели обнаружили местонахождение 48 ящиков с золотом, спрятанных нацистами во время Второй мировой войны. «Тайник» располагался под дворцом в деревне Минковские, который использовался в то время в качестве борделя.

По предварительным данным, находка может быть легендарным «золотом Бреслау», которое было похищено из полицейского управление во Вроцлаве во время Второй мировой и до сих пор не найдено.

Вещи,Бенито Муссолини,Карл Маркс,
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