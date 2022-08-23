В Москве начали продавать одежду с цитатами Лукашенко

В Москве открылся первый магазин с сувенирами и одеждой от президента Белоруссии Александра Лукашенко с его самыми известными цитатами. Приобрести мерч жители столицы могут в павильоне «Республика Беларусь» на ВДНХ.
Открытие магазина посетили вице-премьер России Алексей Оверчук, первый вице-премьер Белоруссии Николай Снопков, посол республики в РФ Дмитрий Крутой и руководитель компании «Беллегпром» Татьяна Лугина, пишет ТАСС.
Отмечается, что в магазине представлены майки, свитшоты, кепки и сумки с надписями:
«Первый», «Никакой чрезвычайщины. Раздевайся и работай», «Будет очень интересно. Начинайте шевелиться», а также «Не позволим нас наклонить. Любимую не отдают» и «Я же диктатор, мне тяжело понимать демократию».
Также в магазине на ВДНХ продаются подушки с надписью: «Чтобы понять, как я сплю, надо со мной спать» и президентский шоколад.
Известно, что 18 декабря прошлого года такой же магазин открылся в Минске в одном из торговых центров. В нем представлены сувениры президента и различная одежда, на которой нанесены цитаты белорусского лидера. В конце августа 2021 года Лукашенко получил в подарок на день рождения набор маек со своими ставшими крылатыми фразами. Глава республики после этого согласился, что проект должен получить дальнейшее развитие.