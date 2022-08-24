Почему рвота кашалота такая дорогая

В СМИ можно регулярно встретить новости о том, что рыбаки находят дорогостоящую рвоту кашалота (амбру). В действительности амбра стоит дороже золота и востребована во многих странах мира. О том, почему она такая дорогая и как на ней зарабатывают простые рыбаки — в материале “Рамблера”.

Как добывают амбру

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Килограмм амбры стоит от 3 до 20 тысяч долларов, все зависит от ее выдержки. Дело в том, что амбру называют “рвотой кашалота”, но ученые до сих пор не могут выяснить, как именно она появляется. По одной из версий, кашалоты используют ее для переваривания пищи, а потом отрыгивают. По другой, она выходит вместе с экскрементами, а третья версия гласит, что именно амбра становится причиной смерти этих больших млекопитающих.

Однако амбра встречается не у всех кашалотов. Кроме того, во многих странах они помечены как исчезающий вид, поэтому охотиться на них бесполезно. Как правило, амбру находят случайно, так ее и добывают. Она может появиться на поверхности воды, а в некоторых случаях ее прибивает к берегу. Чаще всего она попадается рыбакам, они находят ее и могут неожиданно разбогатеть. Стоимость амбры также зависит от ее выдержки. Свежая амбра имеет неприятный запах и остается черного цвета. Чем дольше она пробудет в море, тем менее резким будет аромат, а ее цвет сменится на золотой или белый.

Чаще всего амбру находят в водах Багам, Мальдив, Филиппин и Новой Зеландии. Однако не стоит думать, что вы приедете на один из пляжей, вам попадется амбра и вы разбогатеете. Обычный человек не отличит амбру от экскрементов и мусора и пройдет мимо. Исследователи предлагают определять ее по запаху, но эти описания также разнятся.

Почему амбра такая дорогая

В древности амбре приписывали целебные свойства. Раньше ее применяли при различных болезнях: от эпилепсии от импотенции. Амбру жгли как благовоние, добавляли в пищу и делали из нее украшения. Однако в современном мире использование амбры изменилось.

Сейчас амбру ценят парфюмеры. Впервые в этой отрасли ее начали использовать еще в Средневековье. Создатели духов уверены, что амбра способна усиливать запахи и стойкость. Таким образом, ее используют в этой отрасли, а на Востоке и Азии до сих пор скупают амбру ради ее целебных свойств и для создания благовоний.