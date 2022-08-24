Американские ученые рассказали о мармеладе из лопастей ветреных мельниц

Группа американских ученых сообщили о новой технологии изготовления лопастей для ветреных мельниц, которые можно перерабатывать в мармелад.

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Члены Американского химического общества на очередном собрании предложили использовать для изготовления лопастей ветреных мельниц композитную смолу. Изделия из нее получаются прочными, и долговечными. Также этот материал подходит для изготовления столешниц, раковин, автомобильных фар и предметов быта.

Смолу можно бесконечно перерабатывать, поэтому она никогда не окажется на свалке. Один из вариантов переработки изделий из нее – это мармеладные мишки.