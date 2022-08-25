Найдены рог бизона и бивень мамонта возрастом более 11 тыс лет

Двое уфимских спасателей во время дайвинга на дне реки Белой нашли рог бизона и бивень мамонта. Об этом сообщается в Telegram-канале управления гражданской защиты поволжского города.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Отмечается, что хобби Андрея Алексеева и Николая Григорьева связаны с водой: спасатели активно занимаются рыбалкой, подводной охотой и дайвингом. Так, во время одного из погружений на реке Белой они обнаружили предмет, похожий на бивень мамонта, и чуть позже — рог с частью уцелевшего черепа.

Фотографии находок были отправлены экспертам, которые подтвердили догадки спасателей. Отмечается, что возраст останков древних животных составляет около 10-11 тысяч лет.

«Сегодня один из тех, кто отыскал на дне ценные артефакты, Андрей Алексеев, передал их Национальному музею Республики Башкортостан, где они пополнят палеонтологический фонд»,

— говорится в сообщении.