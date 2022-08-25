Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+24° в 
USD 60.00EUR 59.51
Войти в почту
1 час назад

В Поволжье нашли рог бизона и бивень мамонта возрастом более 11 тысяч лет

Lenta.ru

Двое уфимских спасателей во время дайвинга на дне реки Белой нашли рог бизона и бивень мамонта. Об этом сообщается в Telegram-канале управления гражданской защиты поволжского города.

Найдены рог бизона и бивень мамонта возрастом более 11 тыс лет
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Отмечается, что хобби Андрея Алексеева и Николая Григорьева связаны с водой: спасатели активно занимаются рыбалкой, подводной охотой и дайвингом. Так, во время одного из погружений на реке Белой они обнаружили предмет, похожий на бивень мамонта, и чуть позже — рог с частью уцелевшего черепа.

Фотографии находок были отправлены экспертам, которые подтвердили догадки спасателей. Отмечается, что возраст останков древних животных составляет около 10-11 тысяч лет.

«Сегодня один из тех, кто отыскал на дне ценные артефакты, Андрей Алексеев, передал их Национальному музею Республики Башкортостан, где они пополнят палеонтологический фонд»,

— говорится в сообщении.

Ранее в июле рядом с мавзолеем Тура-хана в Башкирии археологи обнаружили остатки древних сооружений. Находка представляет собой замкнутые прямоугольные остатки конструкций площадью несколько квадратных метров, спрятанных под землей.

Вещи,Николай Григорьев,Андрей Алексеев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители