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1 час назад

Производитель чипсов Lay`s выпустил «стиральную машину» для испачканных пальцев

runews24.ru

Компания Lay`s представила «стиральную машинку» для очистки пальцев от жира, который остался после употребления чипсов. Об этом сообщает Technabob.

Lay`s выпустил «стиральную машину» для испачканных пальцев
Фото: runews24.rurunews24.ru

Согласно информации, это компактный гаджет. Его размеры достигают 15 сантиметров в высоту и 11 в ширину.

Принцип работы устройства простой: пользователь кладет пальцы в барабан «стиральной машины» и на них распыляется антисептик, который хранится в специальном резервуаре на корпусе устройства. Заряжается машинка через USB-провод.

Сообщается, что гаджет будет полезен для любителей есть чипсы и сидеть в смартфоне или читать книгу, но кому лень дойти до ванной, чтобы полноценно вымыть руки.

Отмечено, что запускать массовое производство таких машинок пока не планируется. Их выпустили в количестве пяти штук. Они будут разыграны среди жителей Японии.

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