Lay`s выпустил «стиральную машину» для испачканных пальцев

Компания Lay`s представила «стиральную машинку» для очистки пальцев от жира, который остался после употребления чипсов. Об этом сообщает Technabob.

Фото: runews24.ru runews24.ru

Согласно информации, это компактный гаджет. Его размеры достигают 15 сантиметров в высоту и 11 в ширину.

Принцип работы устройства простой: пользователь кладет пальцы в барабан «стиральной машины» и на них распыляется антисептик, который хранится в специальном резервуаре на корпусе устройства. Заряжается машинка через USB-провод.

Сообщается, что гаджет будет полезен для любителей есть чипсы и сидеть в смартфоне или читать книгу, но кому лень дойти до ванной, чтобы полноценно вымыть руки.