Найдено написанное 86 лет назад послание в шпиле школы

«Осознать, что ее написал мой отец, было не удивительно. Папа всегда думал о своей семье, о детях и их будущем», — сказал Джеффри Бенсон. «Это история надежды, — добавила его сестра Мэрилин Блэнделл, работающая школьной учительницей. — Ему было 16, и он не знал, чего ждать в будущем. У него была надежда, что у него будут дети и дети детей».