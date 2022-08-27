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30 минут назад

Археологи нашли полуметровый древний каменный фаллос

Ferra.ru

Археологи обнаружили полуметрую фаллическую резьбу в древнеримском поселении, известном как Эль-Хигерон. Раскопки проводились местным историческим музеем Нуэва Картейя.

Археологи нашли полуметровый древний каменный фаллос
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Римляне верили, что этот символ является воплощением мужской силы и приносит защиту и удачу, поэтому его изображения встречаются во всей римской культуре. Андрес Ролдан, научный сотрудник Университета Эстремадуры и директор музея, назвал его "необычайно большим".

Ferra.ru

Он рассказал El País:

"Их было принято размещать на фасадах домов, а солдаты носили небольшие фаллические амулеты как символы мужественности".

Исследователи считают, что здание, где найден барельеф, было размером 20 на 17 метров и имело форму башни. Помимо этого археологи обнаружили подземные склады для сельскохозяйственной продукции, а также различные строительные материалы.

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