Археологи нашли полуметровый древний каменный фаллос

Римляне верили, что этот символ является воплощением мужской силы и приносит защиту и удачу, поэтому его изображения встречаются во всей римской культуре. Андрес Ролдан, научный сотрудник Университета Эстремадуры и директор музея, назвал его "необычайно большим".

"Их было принято размещать на фасадах домов, а солдаты носили небольшие фаллические амулеты как символы мужественности".

Исследователи считают, что здание, где найден барельеф, было размером 20 на 17 метров и имело форму башни. Помимо этого археологи обнаружили подземные склады для сельскохозяйственной продукции, а также различные строительные материалы.