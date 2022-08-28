Автомобиль принцессы Дианы ушел с молотка за миллионы рублей

Автомобиль Ford Escort RS Turbo Series 1, которым управляла ныне покойная британская принцесса Диана, ушел с молотка за 851 тысячу долларов (более 51 миллиона рублей). Об этом сообщает CNN.

Фото: Лента.ру Лента.ру

Согласно информации аукциона, данная модель — последний автомобиль принцессы Уэльской, который принадлежал ей с 1985 по 1988 год. Всего машина проехала 40 тысяч километров. Имя и личность победителя аукциона не уточняются.

Принцесса Диана попала в автомобильную аварию в туннеле перед мостом Альма на набережной Сены в Париже 31 августа 1997 года. Она находилась в машине Mercedes вместе с другом Доди аль-Файедом и водителем Анри Полем.