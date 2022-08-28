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49 минут назад

Автомобиль принцессы Дианы ушел с молотка за миллионы рублей

Lenta.ru

Автомобиль Ford Escort RS Turbo Series 1, которым управляла ныне покойная британская принцесса Диана, ушел с молотка за 851 тысячу долларов (более 51 миллиона рублей). Об этом сообщает CNN.

Автомобиль принцессы Дианы ушел с молотка за миллионы рублей
Фото: Лента.руЛента.ру

Согласно информации аукциона, данная модель — последний автомобиль принцессы Уэльской, который принадлежал ей с 1985 по 1988 год. Всего машина проехала 40 тысяч километров. Имя и личность победителя аукциона не уточняются.

Принцесса Диана попала в автомобильную аварию в туннеле перед мостом Альма на набережной Сены в Париже 31 августа 1997 года. Она находилась в машине Mercedes вместе с другом Доди аль-Файедом и водителем Анри Полем.

Один из охранников принцессы Дианы Ли Сансум рассказал, что она погибла, так как не была пристегнута в машине в момент аварии.

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