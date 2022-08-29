Обнаружены фрагменты фресок 2000-летнего римского храма

В Италии обнаружены хорошо сохранившиеся фрагменты древнеримских фресок. Об этом сообщает CNN.

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Находка была сделана при раскопках храма Купры в коммуне Купра-Мариттим.

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"Впервые были обнаружены руины храма, окрашенного такой широкой палитрой цветов, в невероятно хорошем состоянии и с такими богатыми, тщательно продуманными украшениями",

- сказал Марко Гиглио из неаполитанского Университет Востока.

Поскольку уцелели не только фрески, но и часть стен, ученые надеются, что это открытие прольет новый свет на инженерные методы, использовавшиеся римлянами. Изучение повторяющихся декоративных элементов стен также может помочь исследователям лучше понять экономику города.

"Хронология различных стилей и декоративных элементов может многое рассказать нам о ремесленных мастерских, действующих в то время, — говорит ученый. Узоры и темы рисунков могли бы прояснить, была ли это работа одного ателье или нескольких".

Части фресок окрашены в синие, желтые, черные, красные и зеленые цвета, также на них сохранились фрагменты изображений канделябров, цветочных гирлянд и маленьких пальм. По мнению археологов, эти росписи были созданы в третьем помпейском (или "орнаментальном") стиле, который часто использовали для украшения богатых домов в Помпеях и Риме, а не для религиозных сооружений, и потому исследователи не до конца уверены в предназначении здания.

Предполагается, что нижняя часть стен храма была окрашена в желтый цвет, а красные, черные и желтые квадраты на стенах разделяли изображения канделябров и гирлянд. На фресках также обнаружили небесно-голубой цвет, считается, что им был раскрашен потолок святилища. Археологи отмечают, что такой цвет редко встречается на потолках, и это может быть обозначением небесного свода, что указывает на ритуальное предназначение здания. При этом значительная часть рисунков пострадала, когда император Адриан повелел провести капитальный ремонт храма.