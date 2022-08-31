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4 часа назад

Уникальный катамаран на солнечных батареях изобрели в Костроме

Kostroma.Today

Костромич создал катамаран, которому нет аналогов, узнал KOSTROMA.TODAY. Как сообщают областные чиновники, его изобрел костромич Алексей Петров, который работает инженером. Он воплощал свою идею в жизнь три года.

Катамаран на солнечных батареях изобрели в Костроме
Фото: Kostroma.TodayKostroma.Today

Катамаран “Рей” — первое в мире судно с алюминиевым корпусом, которое работает на солнечных батареях. Изобретатель даже успел опередить мировые компании, которые занимаются разработкой подобных проектов.

Кстати, на судне можно отправиться в кругосветное путешествие — оно полностью экологично и безопасно для пассажиров.

В ближайшее время “Рей” поплывет в свое первое путешествие по Волге.

Вещи,Алексей Петров,
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