Катамаран на солнечных батареях изобрели в Костроме

Костромич создал катамаран, которому нет аналогов, узнал KOSTROMA.TODAY. Как сообщают областные чиновники, его изобрел костромич Алексей Петров, который работает инженером. Он воплощал свою идею в жизнь три года.

Фото: Kostroma.Today Kostroma.Today

Катамаран “Рей” — первое в мире судно с алюминиевым корпусом, которое работает на солнечных батареях. Изобретатель даже успел опередить мировые компании, которые занимаются разработкой подобных проектов.

Кстати, на судне можно отправиться в кругосветное путешествие — оно полностью экологично и безопасно для пассажиров.