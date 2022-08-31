Как выглядит самый старый дом на колесах

Аукционный дом Bonhams начал распродавать коллекцию британского музея Болье. С молотка пустят часть уникальной экспозиции, в частности, на торги уже выставили деревянный дом на колёсах Ford Model T Motor Caravan, выпущенный в 1914 году. Это самый старый экземпляр среди всех кемперов, который дожил до наших дней. Несмотря на уникальную историческую ценность, учредители аукциона планируют выручить за лот не так много: по оценкам кемпер обойдётся новому владельцу в 20-30 тысяч фунтов стерлингов, или около 1,4-2,1 миллиона рублей по текущему курсу.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Изначально дом на колёсах построили по заказу британской семьи Бенталл, которая основала одноименный магазин. В основу легла стандартная модель Ford Model T, которой существенно удлинили и усилили шасси, на которое затем установили кузов, изготовленный специально для кемпера компанией Dunton of Reading.

В салоне установлена двухъярусная кровать, на которой могут разместиться четыре человека. Мебель в доме на колёсах также деревянная, окна двухстворчатые, чтобы лучше сохранялось тепло в салоне, а во входной двери есть специальная прорезь для почты. Обогревается автодом за счёт дровяной печи, трубопровод которой выведен через крышу.

Автомобиль передали заказчикам в 1920-х годах, однако они не эксплуатировали кемпер — вместо этого он порядка полувека провёл в заброшенном состоянии. Лишь в 70-х его случайно обнаружили и отправили на восстановление. Примечательно, что около 95 процентов оригинальных запчастей реставраторы признали пригодными для дальнейшей эксплуатации.