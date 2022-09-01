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59 минут назад

Во время раскопок на памятнике бронзового века Саньсиндуй нашли статую неизвестного идола

runews24.ru

Во время раскопок жертвенной ямы №8 на памятнике бронзового века Саньсиндуй, которая находится на юго-западе Китая, нашли статую необычного идола. Это статуя мифического зверя, изготовленная из бронзы, с широко открытой пастью, высокими стоящими ушами, округлым туловищем и тонкой талией, короткими ногами и толстым хвостом, закругленным вверх.

Найдена статуя неизвестного идола под Саньсиндуй
Фото: runews24.rurunews24.ru

На груди статуи выгравировано священное древо жизни. Копии дерева также были найдены во время раскопок. Кроме того, у скульптуры есть рог,  на который установлена фигура человека в мантии и сжатыми кулаками. Предположительно, это погонщик или хозяин зверя.

Это самая большая статуя, найденная на раскопках. Его размеры около 1 метра в длину и 90 сантиметров в высоту.

Кроме того, статуя бронзового зверя является не только самой крупной зооморфной скульптурой, но и самой хорошо сохранившейся. У нее сломано только одно ухо и одна рука погонщика.

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