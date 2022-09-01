Дефицит легковых автомобилей в СССР: Как это было

Купить новый легковой автомобиль не является проблемой, тогда как в СССР все было иначе. При наличии денег стать владельцем «жигулей», «волги» «москвича» или «запорожца» было крайне затруднительно из-за значительного дефицита машин.

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Автомобилестроительные предприятия Советского Союза были загружены до предела, работы велись в три смены. Вместе с тем, нехватка транспортных средств была налицо. Определённая часть автомобилей поставлялась на экспорт, что ухудшало и без того незавидное положение советских автолюбителей.

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Машины относились к предметам роскоши. Их распределяли через специальные оптовые областные и районные базы, а также методом администрирования. В то время чиновники из администраций различного уровня решали, кто из тружеников-передовиков может приобрести автомобиль вне очереди.

В 70-е и 80-е годы в СССР имелась возможность зарабатывать «большие деньги». В частности, на Севере за пять лет работы можно было накопить на новый автомобиль «жигули» или «волгу».

Заработать на машину можно было также на судах дальнего плавания или в длительных заграничных командировках в дружественные страны, в частности, на Кубу. Ситуация ухудшалась тем, что дефицит в регионах создавался искусственно. Чиновники пытались «подзаработать» на нём. При стоимости «жигулёнка» 6-7 тысяч рублей, в зависимости от модели, его нельзя было купить.

Каждое предприятие имело свой фонд, которым профильное министерство выделяло легковые машины. В очереди нужно было стоять 5-6 лет, при этом отсутствовало право выбора цвета машины.

Приводится пример, когда особым дефицитом был внедорожник «Нива», «достать» такую машину было практически невозможно из-за её производства небольшими партиями и экспортных поставок за рубеж.

К примеру, Волжский автомобильный завод не успевал выполнять план производства и отгрузки машин. То же относилось к ГАЗу, АЗЛК, Ижевскому заводу, предприятию по выпуску «запорожцев» и ЛуАзу, выпускавшему мини-внедорожники.

Став владельцем машины, необходимо было продумать вопрос закупки запчастей, что было ещё более острой проблемой для советских автолюбителей. Достать для «жигулей» шаровые опоры, тормозные колодки или карбюратор было невозможно. По данной причине многие ездили на машине не каждый день, в том числе из-за нехватки бензина.

В то время во всех республиках СССР была открыта сеть фирменных СТО «АвтоВАЗтехобслуживание» (межрайонных и областных), основной поток комплектующих и запчастей шёл через них. Порой удавалось купить «левые» запчасти для автомобиля. Некоторые детали иногда завозили в специализированные магазины по продаже запчастей.

Острый дефицит деталей и комплектующих привёл к тому, что злоумышленники снимали с машин зеркала, колёса, стёкла, «дворники» и фары. Некоторые умудрялись сливать бензин.