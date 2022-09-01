Научно доказано: из-за смартфонов вы можете стареть быстрее

Ученые из Университета штата Орегон обнаружили, что синий свет от экранов гаджетов может негативно повлиять на здоровье человека. В том числе ускорить старение.

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Специалисты из Университета штата Орегон нашли доказательства того, что свет, который исходит от экранов смартфонов и других цифровых устройств, может повлиять на основные клеточные функции организма человека. Как отмечает старший автор этого исследования доктор Ядвига Гибултович, мобильные аппараты, ноутбуки, телевизоры могут пагубно влиять на множество клеток организма, в том числе на клетки мозга, кожи, жировые клетки.

На примере плодовых мушек учёные продемонстрировали, что под воздействием на них синего света у них изменяется количество специфических метаболитов, то есть химических веществ, необходимых для правильного функционирования клеток. В результате у мушек активировались гены, защищающие их от стресса. При этом те насекомые, которых держали в полной темноте, жили дольше.

В частности, в ходе исследования оказалось, что уровень метаболита сукцината у мушек увеличился, а показатели глутамата снизились. По словам Гибултовича, сукцинат нужен для того, чтобы создавать топливо, необходимое для роста и работы каждой клетки. Глутамат же отвечает за связь между нейронами мозга.

Результаты этого исследования показывают, что после воздействия синего света клетки раньше погибают. Это может привести к раннему старению организма, если он будет подвергаться воздействию очень большого количества такого света.

Вместе с тем эксперт отметил, что люди по сравнению с мухами подвергаются всё-таки не такому интенсивному воздействию синего света. Поэтому повреждение их клеток может быть не таким сильным.