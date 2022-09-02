Ученые выяснили, что 84% старых вещей и игрушек токсичны

Исследователи из Гетеборгского университета обнаружили, что 84% старых игрушек и вещей содержат токсины, которые могут нарушать рост, развитие и репродуктивные способности детей, а также приводить к раку. Статья опубликована в Journal of Hazardous Materials Advances.

Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости Игорь Зарембо/РИА Новости

Ученые выяснили химический состав 157 различных игрушек, новых и старых. Исследование показало, что 84% старых игрушек и других вещей содержали опасные химические вещества в концентрациях выше нормы. Обнаруженные опасные химические вещества включали фталаты и хлорированные парафины с короткой цепью, используемые в качестве пластификаторов и антипиренов в игрушках.

В общей сложности 30% новых игрушек и предметов также превышают установленные законом пределы, но в них превышение оказалось гораздо ниже. В то же время во многих старых мячах содержание фталатов составляло более 40% от веса игрушки, что в 400 раз выше допустимого предела.