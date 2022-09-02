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2 часа назад

Ученые из Швеции выяснили, что примерно 84% старых вещей и игрушек содержат токсичные вещества

Газета.Ru

Исследователи из Гетеборгского университета обнаружили, что 84% старых игрушек и вещей содержат токсины, которые могут нарушать рост, развитие и репродуктивные способности детей, а также приводить к раку. Статья опубликована в Journal of Hazardous Materials Advances.

Ученые выяснили, что 84% старых вещей и игрушек токсичны
Фото: Игорь Зарембо/РИА НовостиИгорь Зарембо/РИА Новости

Ученые выяснили химический состав 157 различных игрушек, новых и старых. Исследование показало, что 84% старых игрушек и других вещей содержали опасные химические вещества в концентрациях выше нормы. Обнаруженные опасные химические вещества включали фталаты и хлорированные парафины с короткой цепью, используемые в качестве пластификаторов и антипиренов в игрушках.

В общей сложности 30% новых игрушек и предметов также превышают установленные законом пределы, но в них превышение оказалось гораздо ниже. В то же время во многих старых мячах содержание фталатов составляло более 40% от веса игрушки, что в 400 раз выше допустимого предела.

Исследование показало, что повторное использование и переработка не всегда по умолчанию полезны для здоровья человека и окружающей среды. Переход к экономике замкнутого цикла требует запретов и других политических мер, направленных на избавление от опасных веществ из пластика и других материалов.

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