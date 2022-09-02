Известный режиссер продал дом в США по рекордной цене

Американский режиссер Джастин Лин, известный по фильму «Форсаж», продал дом в США. Лин получил за жилье в Лос-Анджелесе 5,5 миллиона долларов (около 331,5 миллиона рублей), сообщает Forbes.

Сделка стала рекордной по стоимости одного квадратного метра в районе Артс Дистрикт. Здание было построено в 1925 году и считается исторической достопримечательностью города. В 2007 году дом прошел через масштабную реновацию. Лин приобрел четырехэтажный дом в 2012 году за 2,6 миллиона долларов у актера Винсента Галло.

Объявление о продаже появилось в начале 2022 года, изначально цена составляла семь миллионов долларов, однако была снижена. Новым владельцем объекта стал глава Warner Bros. Рег Харпур.

Внутри дома площадью почти в 400 квадратных метров две спальни и три ванные. Интерьер отличается плавающими лестницами, полом из клена и открытыми кирпичными стенами. На втором этаже располагаются кухня, столовая, гостиная и терраса. Третий этаж занимают спальни, четвертый этаж отведен под открытую террасу. В здании работает консьерж, на участке имеются бассейн, сад и парковка.