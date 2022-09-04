Созданная нейросетью картина заняла первое место на конкурсе искусств

Сгенерированную нейросетью картину отметили на государственном конкурсе изящных искусств State Fair, пишет Vice. Полотно напоминает стоп-кадр фантастического фильма. На картине «Пространственный театр оперы» изображен зал, будто бы в стиле барокко. В нем — силуэты в бальных платьях, а на заднем плане — большая белая сфера, в которой можно разглядеть залитый солнцем пейзаж. Картина выглядит так, будто ее написал настоящий мастер.

Фото: BFM BFM

На самом деле автор изображения — нейросеть Midjourney, которая визуализирует текстовые описания, заданные человеком. Житель США и президент колорадской компании Incarnate Games, выпускающей настольные игры, Джейсон Аллен распечатал творение ИИ на холсте и отправил на конкурс, упомянув нейросеть как соавтора.

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Могут ли картины, созданные при помощи нейросети, конкурировать с полотнами, написанными людьми? Искусствовед и эксперт в области живописи Сергей Подстаницкий считает, что нет:

Сергей Подстаницкий искусствовед и эксперт в области живописи

«Мы знаем, что шахматисты безуспешно соревновались с шахматным компьютером, но это была их собственная инициатива. Художнику нужно ли это соревнование, честно говоря — не уверен. Чистый хайп, уже были продажи вещей на Christieʼs, созданных искусственным интеллектом, и очень дорого. Часть рынка, созданная искусственным интеллектом, вполне он может занять, если найдется какая-то группа искусствоведов и кураторов, которые начнут этот искусственный интеллект пихать, условно, в Лувр. Если это так и останется «сувениром», то все поговорят и предпочтут вешать на стену «Мишек в сосновом бору» или каких-нибудь обнаженных красавиц».

Аллен настаивает, что картину создал именно он — за ИИ изображение пришлось дорабатывать в Photoshopʼе и в Gigapixel. Понадобилось несколько недель и более ста попыток, чтобы ИИ создал что-то удачное.

Midjourney — не единственная нейросеть, способная генерировать изображения на основе текста. Даже «Алиса» от «Яндекса» может по вашей просьбе за пару минут создать то, на что у «живого» художника ушли бы часы или даже дни.

Такие изображения раньше воспринимались как развлечение. Но некоторые компании, например, бренд йогуртов EPICA, генерирует контент при помощи нейросетей, экономя на дизайнерах и привлекая внимание экзотикой.

Мастера опасаются, что теперь даже высококвалифицированные цифровые художники останутся без работы из-за ИИ. В 2018 году с аукциона ушла за почти 433 тысячи долларов созданная ИИ картина «Портрет Эдмонда Беломи».

Технологии должны выступать лишь помощниками художников и дизайнеров, считает член Ассоциации футурологов Александр Кононов:

Александр Кононов член Ассоциации футурологов

«Возможно, что сразу нельзя будет определить — написал это человек или искусственный интеллект. Искусственный интеллект сможет быстро сымитировать. Картины ценились не только за художественную ценность, а за человеческую историю, которая за ними стоит, и это будет всегда. Конечно, должны быть отдельные конкурсы, как в спорте. Допустим, появились киборги и, естественно, они показывают совсем другие результаты. Надо готовиться к этой диверсификации во всех сферах, где есть соревнования. Не надо смешивать, и боятся диверсификации. Нельзя исключать, что искусственный интеллект повлияет на развитие художественных направлений, возможно. Какие-то идеи вполне он может подсказывать».