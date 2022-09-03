Когда и почему в советских автомобилях стали вешать занавески

Мода на автомобильные тканевые занавески возникла в СССР, а затем продолжилась в России в виде шторок. Они сейчас производятся массово, предлагается широкий спектр изделий для легковых автомобилей.

Фото: Car.ru Car.ru

История моды на занавески в автомобилях относится к эпохе Советского Союза. С запуском автогиганта в Тольятти начался массовый выпуск компактных и комфортабельных легковых автомобилей. Владельцы машин стремились создать в салоне домашний уют. Некоторые водители, особенно из сельской местности, стали вешать в салоне занавески на задних боковых стёклах.

Видео дня

В городах в частном порядке выпускали специальные каркасы с оплёткой из тонких трубочек (кембриков). Их в виде цветных треугольников наматывали на специальную рамку, после чего её закрепляли изнутри на заднем стекле.

С появлением автомобилей «жигули», «зашторивание» салонов возросло, причём занавески подбирали под цвет кузова. Этим выделялись водители «москвичей», чтобы сделать авто красивее, так как их машины проигрывали «жигулям» по престижу.

Тканевые занавески стали частью автомобильной моды, также как наличие «электростатика» под задним бампером «шестёрки», жёлтые противотуманные фары у «одиннадцатой» или «двойки», а также дугообразные антенны у «трёшки».

В тоже время в Госавтоинспекции понимали, что наличие занавесок в машине резко ухудшает обзорность с места водителя. В настоящее время ГИБДД борется с тонировкой стёкол.

В ответ водители стали прибегать к размещению шторок в салонах машин. Далее в Госавтоинспекции ввели норму закона, запрещающую «устанавливать дополнительные предметы, ограничивающие обзорность с места водителя».

Пик моды на занавески вновь повторяется, но в виде компактных и удобных шторок. На рынке можно найти разные виды таких элементов. Появились и современные модели, в частности рулонные выдвижные шторки.

У некоторых автомобилей они являются заводской опцией и имеют электропривод. Большую популярность получают также экраны на присосках. Таким образом, летом можно спасаться от знойного солнца.