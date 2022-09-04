«Москвич», работающий на водороде: реальная разработка родом из СССР

В 1970-х годах многие страны стремились заменить бензин водой. В СССР в то время различные организации создавали и испытывали экспериментальные автомобили, работающие на водороде или смеси бензина и водорода.

Фото: Carakoom Carakoom

Подробнее: В 1976 году специалисты Харьковского института проблем машиностроения провели эксперимент, подготовив «Москвич-412», работающий на водороде. Помимо обычного бензобака, этот «Москвич» был оснащен миниатюрным водородным реактором с катализаторами на основе оксидов различных металлов.

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Как всё работало: Проходя через этот реактор, вода расщепляется на кислород и водород. Последний затем сжигался в цилиндрах обычного двигателя внутреннего сгорания. Следует отметить, что система подачи водорода была установлена параллельно со стандартной бензиновой топливной системой.

В этот реактор одновременно подавались вода и катализатор (энергоаккумулирующие вещества, или просто ЭАВ, в основе которых лежали окислы различных металлов) в количестве, которое зависело от мощности, необходимой двигателю. Водитель контролировал скорость химической реакции, нажимая на педаль акселератора.

Почему водород: В своё время на водород делались большие ставки. В теории всё выглядело интересно: водород содержит почти в три раза больше тепловой энергии на единицу веса, чем все известные ископаемые виды топлива, при этом весит он даже в жидком состоянии примерно в 14 раз легче воды.

Этот элемент чрезвычайно быстро смешивается с другими газами, особенно с воздухом в атмосфере. Он прекрасно горит в атмосфере, и в процессе образуется дистиллированный водяной пар, который отлично подходит для окружающей среды. А ещё, и это очень важно — запасы водорода на Земле практически не ограничены.