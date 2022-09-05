В сети вспомнили исчезнувший с московских улиц предмет

Приспособление, напоминавшее по форме гриб со шляпкой, было предназначено для предотвращения скопления газов в канализации. Отсутствие тумб могло нанести вред городской атмосфере. Раньше, по имеющейся информации, канализационных устройств в столице было около полутора тысяч. Сейчас в Москве сохранились три таких тумбы: на Чистых прудах, в Колобовском переулке и на Школьной улице.