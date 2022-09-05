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40 минут назад

Альбом Малевича выставили на торги как самую дорогую книгу русского авангарда

Мир24

Альбом Казимира Малевича 1920 года «Супрематизм: 34 рисунка» и предисловие к нему выставил на торги аукционный дом «Литфонд», пишут «Известия».

Самую редкую книгу Малевича выставили на торги
Фото: Мир24Мир24

Альбом выпущен в Витебске, где в те годы работал Малевич. Известны 14 экземпляров издания, из них 11 находятся за рубежом.

«Это самая редкая книга Малевича. Представленный на торги экземпляр – из библиотеки ученика Малевича Леонида Домбровского»,

– рассказал гендиректор «Литфонда» Сергей Бурмистров.

Стартовая цена для книги – 2,8 млн рублей, для предисловия на четырех страницах, считающегося манифестом супрематизма, – 1,8 млн рублей.

Вещи,Сергей Бурмистров,Казимир Малевич,
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