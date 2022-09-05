Самую редкую книгу Малевича выставили на торги

Альбом Казимира Малевича 1920 года «Супрематизм: 34 рисунка» и предисловие к нему выставил на торги аукционный дом «Литфонд», пишут «Известия».

Фото: Мир24 Мир24

Альбом выпущен в Витебске, где в те годы работал Малевич. Известны 14 экземпляров издания, из них 11 находятся за рубежом.

«Это самая редкая книга Малевича. Представленный на торги экземпляр – из библиотеки ученика Малевича Леонида Домбровского»,

– рассказал гендиректор «Литфонда» Сергей Бурмистров.