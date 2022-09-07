Россиянин купил конфеты с червями в супермаркете

Конфеты с червями купил в одном из подмосковных супермаркетов россиянин. О некачественном товаре мужчина рассказал в группе «Подслушано Дубна» во «ВКонтакте».
«Развернул конфету и обратил внимание на дырочку, показалась странной, словно кто-то только вырыл. Начал пристально рассматривать, взял нож, чтобы раздробить, в тот же момент выполз оттуда червь»,
— написал автор топика. К посту мужчина приложил снимки личинок на шоколадных конфетах.
Комментаторы посоветовали тщательно проверять сроки годности при покупке товаров на развес. Испорченные конфеты порекомендовали отнести обратно в магазин и потребовать компенсацию, либо написать претензию напрямую производителю.
«Лиинки червей находились в орехах, а уже из орехов подросшие личинки перебрались в конфеты или в шоколад. Еще это могут быть черви пищевой моли, если конфеты хранились долго и неправильно»,
— объяснили фолловеры возможные причины появления в шоколаде червей.
Ранее червей в купленных по акции конфетах обнаружила жительница Подольска. Россиянка продемонстрировала кадры с ползающим внутри шоколадного батончика насекомым.