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24 минуты назад

Россиянин купил конфеты с червями в супермаркете

Мослентаиещё 1

Конфеты с червями купил в одном из подмосковных супермаркетов россиянин. О некачественном товаре мужчина рассказал в группе «Подслушано Дубна» во «ВКонтакте».

Россиянин купил конфеты с червями в супермаркете
Фото: МослентаМослента

«Развернул конфету и обратил внимание на дырочку, показалась странной, словно кто-то только вырыл. Начал пристально рассматривать, взял нож, чтобы раздробить, в тот же момент выполз оттуда червь»,

— написал автор топика. К посту мужчина приложил снимки личинок на шоколадных конфетах.

Комментаторы посоветовали тщательно проверять сроки годности при покупке товаров на развес. Испорченные конфеты порекомендовали отнести обратно в магазин и потребовать компенсацию, либо написать претензию напрямую производителю.

«Лиинки червей находились в орехах, а уже из орехов подросшие личинки перебрались в конфеты или в шоколад. Еще это могут быть черви пищевой моли, если конфеты хранились долго и неправильно»,

— объяснили фолловеры возможные причины появления в шоколаде червей.

Ранее червей в купленных по акции конфетах обнаружила жительница Подольска. Россиянка продемонстрировала кадры с ползающим внутри шоколадного батончика насекомым.

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