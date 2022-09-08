Уникальный портрет царевича Алексея продается за 2,5 млн рублей

Покупатель получит портретное фото в деревянной раме, картина датируется 1917 годом. В региональных СМИ утверждается, что на продажу тюменца толкнул финансовый кризис и невозможность продать другие уникальные артефакты зарубежным знатокам старины.

Царевич Алексей являлся наследником и единственным сыном последнего российского императора Николая II. Вместе с родителями и старшими сестрами царевич был расстрелян в Екатеринбурге в ночь на 17 июля 1918 года.