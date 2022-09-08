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1 час назад

Тюменец продает уникальный портрет царевича Алексея за 2,5 млн рублей

РИА "ФедералПресс"иещё 2

В Тюмени продают уникальное историческое фото. Соответствующее объявление появилось на сайте Авито.

Уникальный портрет царевича Алексея продается за 2,5 млн рублей
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Раритетное фото цесаревича Алексея. Цена – 2,5 миллиона рублей»,

– указано в объявлении.

Покупатель получит портретное фото в деревянной раме, картина датируется 1917 годом. В региональных СМИ утверждается, что на продажу тюменца толкнул финансовый кризис и невозможность продать другие уникальные артефакты зарубежным знатокам старины.

Царевич Алексей являлся наследником и единственным сыном последнего российского императора Николая II. Вместе с родителями и старшими сестрами царевич был расстрелян в Екатеринбурге в ночь на 17 июля 1918 года.

Ранее «ФедералПресс» писал о продаже комплекса ледовых горок в Тюмени.

Вещи,Николай II,
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