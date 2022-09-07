В Уфе спасатели нашли на дне реки череп вымершего животного

В Уфе спасатели обнаружили на дне реки череп древнего животного. Как сообщает управление гражданской защиты города, находку поднял со дна реки Уфы в районе Князевской переправы спасатель Антон Ходосов.

Уточняется, что водолазы оттачивали свои навыки на учебно-тренировочных сборах, когда обнаружили древние останки. Предположительно, череп принадлежит шерстистому носорогу, который жил на Земле более 8 тысяч лет назад. Находку передали в Национальный музей Башкирии. Сейчас экспертам предстоит узнать, к какому виду относится животное.