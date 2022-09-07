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2 часа назад

В Уфе спасатели нашли на дне реки череп вымершего животного

ГОРОБЗОР.РУ

В Уфе спасатели обнаружили на дне реки череп древнего животного. Как сообщает управление гражданской защиты города, находку поднял со дна реки Уфы в районе Князевской переправы спасатель Антон Ходосов.

В Уфе спасатели нашли на дне реки череп вымершего животного
Фото: ГОРОБЗОР.РУГОРОБЗОР.РУ

Уточняется, что водолазы оттачивали свои навыки на учебно-тренировочных сборах, когда обнаружили древние останки. Предположительно, череп принадлежит шерстистому носорогу, который жил на Земле более 8 тысяч лет назад. Находку передали в Национальный музей Башкирии. Сейчас экспертам предстоит узнать, к какому виду относится животное.

В августе уфимские спасатели также передали в музей бивень мамонта и рог бизона, найденные на дне реки Белой.

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