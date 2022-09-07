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50 минут назад

Супруги нашли при ремонте девять редких купюр и продали их за миллионы рублей

Lenta.ru

Пожилые супруги Вик и Джанет Витт из города Бристоль, Великобритания, продали на аукционе редкие белые банкноты 1916-1918 годов и выручили за них 51 тысячу фунтов стерлингов (3,6 миллиона рублей). Об этом сообщает Daily Star.

Супруги нашли девять редких купюр и продали их за миллионы
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Вик Витт нашел девять старых купюр 32 года назад, когда делал ремонт в недавно купленном доме. Спустя десятилетия супруги, которые вместе уже 58 лет, решили их продать, так как планировали собрать деньги на круиз и празднование бриллиантовой свадьбы. Чтобы узнать стоимость банкнот, они обратились в телепередачу Cash in the Attic, где эксперты оценивают подобные находки.

После изучения банкнот выяснилось, что восемь из них были отпечатаны в Бристоле и представляют собой исключительную редкость. «Найти одну белую пятифунтовую банкноту Банка Англии — это необычно, а банкноту в 10 фунтов — вообще неслыханно. Я никогда не сталкивался с таким раньше. Это совершенно невероятно», — говорит оценщик Дэвид Фергюс.

Все девять купюр приобрел президент Международного общества банкнот, пишет BBC News. Стоимость первой из них достигла восьми тысяч фунтов стерлингов (560 тысяч рублей), три пятифунтовые банкноты с последовательными номерами ушли как один лот за 16 тысяч фунтов стерлингов (1,1 миллиона рублей), остальные были проданы за четырехзначные суммы.

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