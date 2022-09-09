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5 часов назад

Разработан безопасный стройматериал из древесных отходов

runews24.ru

Его можно будет использовать для внутренней и наружной облицовки стен зданий, в качестве напольного покрытия и террасной доски.

Разработан безопасный стройматериал из древесных отходов
Фото: runews24.rurunews24.ru

Экологически безопасный строительный композиционный материал создали учёные из политеха Перми. Его можно будет использовать при наружной и внутренней облицовке стен зданий, также для покрытия полов и террасной доски. Исследование опубликовали в журнале Theoretical and Applied Ecology.

Так, при производстве композиционных материалов обычно применяют опасные формальдегидные смолы. Пермские исследователи использовали эпоксидную смолу с отвердителем. Это соединение нетоксично и не выделят в окружающую среду загрязняющих веществ.

Как рассказала аспирантка кафедры охраны окружающей среды Алёна Жуланова, показатели определили в соответствии с ГОСТом при проведении параллельно шести опытов.

По словам профессора кафедры охраны окружающей среды Ирины Глушанковой, анализ свойств показал, что материал – лёгкий, прочный, обладает низким водопоглощением и способен противостоять воздействию окружающей среды.

Разработку проекта провели в рамках программы академического стратегического лидерства «Приоритет-2030».

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