Разработан безопасный стройматериал из древесных отходов

Его можно будет использовать для внутренней и наружной облицовки стен зданий, в качестве напольного покрытия и террасной доски.

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Экологически безопасный строительный композиционный материал создали учёные из политеха Перми. Его можно будет использовать при наружной и внутренней облицовке стен зданий, также для покрытия полов и террасной доски. Исследование опубликовали в журнале Theoretical and Applied Ecology.

Так, при производстве композиционных материалов обычно применяют опасные формальдегидные смолы. Пермские исследователи использовали эпоксидную смолу с отвердителем. Это соединение нетоксично и не выделят в окружающую среду загрязняющих веществ.

Как рассказала аспирантка кафедры охраны окружающей среды Алёна Жуланова, показатели определили в соответствии с ГОСТом при проведении параллельно шести опытов.

По словам профессора кафедры охраны окружающей среды Ирины Глушанковой, анализ свойств показал, что материал – лёгкий, прочный, обладает низким водопоглощением и способен противостоять воздействию окружающей среды.