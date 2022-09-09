В Австралии выпустили монету с тайным сообщением

В Австралии в честь семидесятипятилетия Австралийского управления связи решили выпустить памятную 50-центовую монету. На ней выгравировали тайное сообщение, расшифровав которое, каждый может стать разведчиком.
Над дизайном трудились несколько криптографов. На изделии с двух сторон размещены 4 уровня закодированных сообщений — на каждом последующем этапе разгадать их все труднее. Сообщается, что первые 3 уровня решаются при помощи карандаша и бумаги, но для того, чтобы дешифровать последний, потребуется компьютер.
Причем не обошлось без подсказок, несколько облегчающих задачу.
Тираж монеты — пятьдесят тысяч экземпляров.
Это уже не первый раз, когда разведывательная служба отдает предпочтение общественному способу поиска работников. Пять лет назад был запущен онлайн-тест с несколькими сценариями, которые нацелены на следующее поколение шпионов. А в минувшем году борьба за вакансию развернулась в соцсетях.