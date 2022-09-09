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3 часа назад

В Австралии выпустили монету с шифром, разгадав который, можно попасть в разведку

Gismeteo

В Австралии в честь семидесятипятилетия Австралийского управления связи решили выпустить памятную 50-центовую монету. На ней выгравировали тайное сообщение, расшифровав которое, каждый может стать разведчиком.

В Австралии выпустили монету с тайным сообщением
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Над дизайном трудились несколько криптографов. На изделии с двух сторон размещены 4 уровня закодированных сообщений — на каждом последующем этапе разгадать их все труднее. Сообщается, что первые 3 уровня решаются при помощи карандаша и бумаги, но для того, чтобы дешифровать последний, потребуется компьютер.

Australian Government

Причем не обошлось без подсказок, несколько облегчающих задачу.

Тираж монеты — пятьдесят тысяч экземпляров.

Это уже не первый раз, когда разведывательная служба отдает предпочтение общественному способу поиска работников. Пять лет назад был запущен онлайн-тест с несколькими сценариями, которые нацелены на следующее поколение шпионов. А в минувшем году борьба за вакансию развернулась в соцсетях.

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