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2 часа назад

Комикс по фильмам "Брат" представили в Москве

Москва24иещё 2

Издательство Bubble представило в Москве комикс по мотивам фильмов "Брат" и "Брат-2" режиссера Алексея Балабанова. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Комикс по фильмам "Брат" представили в Москве
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

"Вопрос "Что значит вырасти на фильме "Брат"?" занимал нас бесконечно, мы много думали, как нам рассмотреть фильм "Брат" не как слепок эпохи, а как нечто, что смотрит современный зритель, который не знает этой эпохи, что он в нем видит", – сказал на мероприятии сценарист комикса Алексей Замский.

Он отметил, что издание расширяет границы фильмов, в разных жанрах раскрывая истории полюбившихся зрителям персонажей. Комикс открывается историей о мальчике, единственных другом которого является главный герой дилогии Данила Багров. Она призвана оценить, насколько советы, которые дают фильмы Балабанова, уместны сегодня.

Между тем в пресс-службе сети "Читай-город" рассказали, что за 10 дней с момента появления комикса в магазинах было продано 25% тиража.

Вещи,Данила Багров,Алексей Балабанов,
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