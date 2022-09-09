Комикс по фильмам "Брат" представили в Москве

"Вопрос "Что значит вырасти на фильме "Брат"?" занимал нас бесконечно, мы много думали, как нам рассмотреть фильм "Брат" не как слепок эпохи, а как нечто, что смотрит современный зритель, который не знает этой эпохи, что он в нем видит", – сказал на мероприятии сценарист комикса Алексей Замский.