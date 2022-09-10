Что станет с банкнотами с изображением Елизаветы II после ее смерти?

Королева Великобритании Елизавета II скончалась на 97 году жизни в шотландском замке Балморал в четверг, 8 сентября. На престол взошел ее старший сын - Карл III. Сегодня, 10 сентября, он официально объявлен новым правителем Великобритании.

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В связи со сменой правителя купюры и монеты с изображением Елизаветы II постепенно выведут из оборота. На новых денежных знаках появится портрет ее преемника. Об этом сообщил журнал Bloomberg, с публикацией которого ознакомилось издание «Версия».