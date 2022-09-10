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5 часов назад

Что станет с банкнотами с изображением Елизаветы II после ее смерти?

Вести Подмосковья

Королева Великобритании Елизавета II скончалась на 97 году жизни в шотландском замке Балморал в четверг, 8 сентября. На престол взошел ее старший сын - Карл III. Сегодня, 10 сентября, он официально объявлен новым правителем Великобритании.

Что станет с банкнотами с изображением Елизаветы II после ее смерти?
Фото: UnsplashUnsplash

В связи со сменой правителя купюры и монеты с изображением Елизаветы II постепенно выведут из оборота. На новых денежных знаках появится портрет ее преемника. Об этом сообщил журнал Bloomberg, с публикацией которого ознакомилось издание «Версия».

Обновят и валюты других стран, на которых изображена королева – это австралийские, канадские и белизские доллары, но это произойдет еще позже, чем будут заменены английские.

Вещи,Елизавета II,
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