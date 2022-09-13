7 научно-популярных книг о здоровье

Чтобы жить полной жизнью, важно чувствовать себя здоровым не только ментально, но и физически. Правда, не всегда понятно, что для этого делать: каким врачам доверять, когда к ним обращаться, как правильно укреплять организм и какие симптомы отслеживать. Сориентироваться в этих вопросах помогут книги из нашей подборки.

Фото: Теории и практики Теории и практики

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Талия Мирон-Шац

Издательство: «Манн, Иванов и Фербер», 2022

Талия Мирон-Шац — доктор психологических наук и всемирно известный эксперт в области принятия медицинских решений. В своей книге она описывает наиболее эффективные методы, которые помогут выбрать врача, способ лечения, позволят понять, когда стоит обратиться за вторым мнением. Отличное подспорье, если вы не хотите быть пассивным пациентом, но не всегда понимаете, каким источникам и специалистам доверять.

Аманда Элисон

Издательство: «Альпина нон-фикшн», 2021

Гид по головной боли от одного из ведущих британских нейробиологов, который стоит прочитать всем, кто хотя бы раз в жизни сталкивался с этой проблемой. Вы узнаете, как помочь себе в моменте, научитесь распознавать причины боли и снижать ее частоту. А еще разберетесь в механизмах возникновения мигрени и рисках, которые с ней связаны.

Кеннет Бригам, Майкл Джонс

Издательство: «Альпина Паблишер», 2021

Еще одна книга, которая поможет чувствовать себя увереннее в вопросах своего здоровья. Фактически это сборник советов для пациентов. Вы узнаете, как задавать врачу правильные вопросы, доверять ли ему безоговорочно, когда стоит задуматься о смене специалиста и насколько нужно вникать во все тонкости лечения. Книга описывает особенности американской системы здравоохранения, но большинство советов актуальны и в наших условиях.

Дженна Маччиоки

Издательство: «Манн, Иванов и Фербер», 2020

Дженна Маччиоки — иммунолог с двадцатилетним опытом и специалист в области влияния образа жизни на здоровье человека. Если в книге «Невидимый страж», о которой мы рассказывали здесь, подробно объясняются механизмы работы иммунной системы, то Маччиоки делает больший акцент на практические советы. Вы узнаете, как поддержать свой организм, что делать при ОРВИ (и чего не делать), разберетесь в мифах и фактах об иммунитете. В общем, полезное чтение перед холодным временем года.

Вопросы в стиле «быть или не быть?» вызывают замешательство и легкую тревожность? Вам поможет курс по принятию решений.

Гарсия-Ореа Аро Бланка

Издательство: «Бомбора», 2022

Вы наверняка слышали, что кишечник называют вторым мозгом. В этом есть доля истины: в кишечнике обитает множество бактерий и других микроорганизмов, которые влияют на самые разные функции нашего тела. Поэтому очень важно следить за тем, что мы едим — это поможет поддержать здоровье всего организма. В книге «Микробы внутри нас» рассказывается, как работают эти механизмы, как позаботиться о микробиоте (тех самых бактериях), стоит ли придерживаться диеты и какой. Вы сможете систематизировать все знания о питании, которые получали до этого.

Мейлан Хан

Издательство: «Манн, Иванов и Фербер», 2022

Если раньше мы не задумывались, насколько важна здоровая дыхательная система, то пандемия недвусмысленно напомнила нам об этом. Но как поддерживать это здоровье? Бросить курить — понятно, а что делать еще? Чтобы нам было проще в этом разобраться, пульмонолог Мейлан Хан написала практичный и полезный гид по дыхательной системе. Вы узнаете, как работают легкие и при чем здесь иммунитет, что влияет на состояние этого органа и как сохранить его здоровье. И все в соответствии с последними научными исследованиями.

Издательство: «Эксмо», 2022