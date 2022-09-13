Найдены письма о драме личной жизни Пуччини

Исследователи обнаружили в архиве итальянского композитора Джакомо Пуччини (1858-1924) не опубликованные ранее письма, которые, по их словам, превосходили по накалу сюжеты таких его опер, как "Богема" и "Мадам Баттерфляй". Об этом сообщает во вторник газета The Times.

Фото: pixabay.com pixabay.com

Их бережно хранила до последних дней жизни в 2017 году внучка маэстро Симонетта в собрании, включающем более 10 тыс. писем и 1,5 тыс. документов. "Мы знали, что у него был кризис в отношениях с женой Эльвирой, но теперь нам стало известно много нового", - заявил глава группы экспертов Клаудио Тоскани. Ряд из этих посланий планируется опубликовать в нынешнем году.

Поначалу Пуччини и Эльвира были очень близки. "Я бы отдал всю свою кровь, чтобы поцеловать тебя. Мой ангел, я брожу по дому, зову тебя, целую твой портрет, на глаза наворачиваются слезы", - писал он супруге. Однако, становясь более успешным, Пуччини стал заводить романы с оперными певицами, что повлияло на его отношения с Эльвирой.

"Я никогда не думала, что со мной будут так обращаться, - писала она мужу несколько лет спустя. - Ты больше не любишь меня, я надоела тебе своими жалобами. Мне кажется, что ты меня предал".

Однажды проследовав за Пуччини, Эльвира обнаружила, что он использовал выход на природу для охоты как предлог для встреч с баронессой Жозефиной фон Штенгель, с которой у композитора был длительный роман.