Россиянин выставил на продажу вывеску «Макдоналдса» за 300 тыс. руб

Вывеску, снятую с ресторана «Макдоналдс» , выставил на продажу россиянин. Лот с фирменной желтой буквой «М» появился на популярном сайте купли-продажи.

Автор объявления уточнил, что логотип был снят с закрывшегося общепита в Нижневартовске, но приобрести его можно в Москве. Продавец заверил, что вывеска — оригинал, а не подделка.