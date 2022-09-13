Россиянин выставил на продажу вывеску «Макдоналдса» за 300 тыс. руб

Вывеску, снятую с ресторана «Макдоналдс», выставил на продажу россиянин. Лот с фирменной желтой буквой «М» появился на популярном сайте купли-продажи.
Автор объявления уточнил, что логотип был снят с закрывшегося общепита в Нижневартовске, но приобрести его можно в Москве. Продавец заверил, что вывеска — оригинал, а не подделка.
Ранее коллекционный жетон из «Макдоналдса» за миллиард рублей выставил на продажу житель Москвы. Монету, выпущенную в честь 30-летия с открытия ресторана в России, продавец назвал уникальной.