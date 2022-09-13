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1 час назад

Археологи нашли в Великом Новгороде около 1,5 тысячи предметов Средневековья

Lenta.ru

Археологи Института археологии РАН (Москва) в ходе раскопок возле берега реки Волхов в Великом Новгороде в текущем полевом сезоне нашли около 1,5 тысячи предметов Средневековья. Об этом сообщили в Новгородской экспедиции института, передает «Интерфакс».

Археологи нашли около 1,5 тысячи предметов Средневековья
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Отмечается, что среди наиболее интересных находок ученые выделили восемь средневековых берестяных грамот и свыше 20 свинцовых и золотых печатей, которыми в древности скрепляли важные документы. Помимо этого, исследователи обнаружили два клада серебряных монет и украшений.

«По месту обнаружения предметы датированы второй половиной XIV — началом XVI веков», — добавили в экспедиции.

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