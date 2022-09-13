Археологи нашли около 1,5 тысячи предметов Средневековья

Археологи Института археологии РАН ( Москва ) в ходе раскопок возле берега реки Волхов в Великом Новгороде в текущем полевом сезоне нашли около 1,5 тысячи предметов Средневековья. Об этом сообщили в Новгородской экспедиции института, передает «Интерфакс» .

Отмечается, что среди наиболее интересных находок ученые выделили восемь средневековых берестяных грамот и свыше 20 свинцовых и золотых печатей, которыми в древности скрепляли важные документы. Помимо этого, исследователи обнаружили два клада серебряных монет и украшений.