Археологии нашли зуб древнего человека возрастом 1,8 млн лет

Археологи нашли зуб древнего человека возрастом 1,8 миллиона лет при проведении раскопок поблизости с селом Квемо-Орозмани, которое находится примерно в ста километра к юго-западу от Грузии. Там же в конце 1990-х-начале 2000-х годов обнаружили черепа человека возрастом 1,8 миллиона лет. Об этом сообщили в Национальном исследовательском центре археологии и предыстории Грузии.

Фото: runews24.ru runews24.ru

Учёные предположили, что вид охотников-собирателей человека прямоходящего (Homo erectus) мигрировал из Африки примерно 2 миллиона лет назад. Данную теорию подтверждают пять черепов, найденных на территорииГрузии с 1991 года.

Ещё одним свидетельством стал зуб, который обнаружили археологи.

По словам учёных, данная находка делает регион родиной одного из самых ранних доисторических поселений человека в Европе. Учёные предполагают, что горный район Южного Кавказа мог быть первым место, где ранние люди осели после миграции из Африки.