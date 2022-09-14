Подлинники Сальвадора Дали с его автографом продадут на аукционе

Среди лотов на торгах Аукционного дома Клуба коллекционеров графики будут представлены две редкие ксилографии Сальвадора Дали. Ценность и аутентичность экспонатов подтверждены подписями художника. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Аукционного дома Клуба коллекционеров графики.

Изображения «Две толпы похотливых» и «В темном лимбо» Дали создал в 1965 году для юбилейного издания «Божественной комедии» Данте Алигьери. Гравюры были изданы малым тиражом, и их быстро раскупили.

«Над созданием 100 иллюстраций к произведению Сальвадор Дали работал с 1956 по 1964 год, — рассказал историк искусств и сооснователь Клуба коллекционеров графики Сергей Подстаницкий. — Художник нарисовал по одному акварельному рисунку на каждую тысячу строк поэмы. Затем под чутким наблюдением художника акварели перевели на печатные пластины. В итоге общее количество гравюр составило 3500 штук, каждую из них Дали утвердил лично».

Уникальность работ заключается в том, что Дали настоял на уничтожении всех ксилографических досок после публикации произведения — напечатать новые листы было технически невозможно.

Торги пройдут 26 сентября в историческом особняке Вишневских в Москве. По словам представителей аукционного дома, оригинальность работ Дали подтверждается сертификатом подлинности. На торгах также будут представлены еще две аутентичные литографии Дали — «Обнаженная с поднятыми руками» (1970) и «Неффалим (Нафтали)» (1973).