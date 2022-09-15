Неизвестный купил дом бывшего президента США

В Лос-Анджелесе продали бывший дом 40-го президента США Рональда Рейгана. Имя покупателя осталось неизвестно, сообщает Mansion Global.

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Новый владелец заплатил за жилье в престижном районе Берд-Стритс 70 миллионов долларов (более 4,1 миллиарда рублей). Изначально его выставили на продажу за 80 миллионов долларов. Последние десять лет особняк принадлежал компании, связанной с именем канадского предпринимателя Франческо Аквилини.

Дом был построен для Рейгана и его первой жены, актрисы Джейн Уайман, в 1940-х годах. Внутри есть семь спален и 12 ванных комнат. Недавно в доме провели ремонт.