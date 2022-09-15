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2 часа назад

В США выпустили товары с кровью геев

Lenta.ru

Американское креативное агентство Mother выпустило линейку товаров с добавлением крови геев в знак протеста против дискриминации гомосексуальных мужчин. Об этом сообщает Hypebae.

В США выпустили товары с кровью геев
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По информации издания, в коллекцию Gay Blood Collection, созданную в честь Недели моды, вошли акриловая краска, перьевая ручка, многоразовая авторучка, спрей-краска и чернила для трафаретной печати. Стоимость вещей варьируется от 30 до 200 долларов (от 1788 до 12 тысяч рублей). Создатели продукции заявляют, что ее можно использовать в протестном искусстве, например, рисовать граффити.

Отмечается, что провокационная линейка выражает несогласие авторов с директивой, запрещающей геям становиться донорами крови. Несмотря на то, что закон отменили в США в 2015 году, мужчины с нетрадиционной сексуальной ориентацией могут получить право на сдачу биоматериала только после года воздержания от любых половых контактов.

Известно, что доход от продаж товаров планируют передать компании Callen-Lorde. Организация занимается вопросами здоровья людей ЛГБТК+.

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