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28 минут назад

Майка Джордана продана за рекордные $ 10,091 млн

Sports.tjиещё 1

Майка легендарного игрока «Чикаго Буллз» Майкла Джордана, в которой он играл в первом матче финальной серии НБА 1998 года с «Юта Джаз», была продана на аукционе «Сотбис» за $ 10,091 млн.

Майка Джордана продана за рекордные $ 10,091 млн
Фото: Sports.tjSports.tj

Это рекордная сумма, заплаченная за спортивную вещь на аукционе.

Ранее самым дорогим лотом была футболка Диего Марадоны, в которой он забил знаменитый гол в ворота сборной Англии на чемпионате мира, который получил название «Рука Бога». Футболка была продана за $ 9,28 млн.

Предыдущая рекордная цена за игровую майку НБА – $ 3,69 млн. Такую сумму покупатель отдал за майку Коби Брайанта, в которой он играл в дебютном сезоне НБА.

Стоит отметить, что изначально на «Сотбис» предполагали, что майка Джордана обойдется примерно в $ 3-5 млн.

Вещи,Диего Марадона,Майкл Джордан,
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