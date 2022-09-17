В России выпустили памятную монету с Иваном-дураком

«На оборотной стороне монеты изображены летящие над сказочным городом Конёк-горбунок с Иваном, держащим в руке жар-птицу; внизу по окружности имеется надпись: "Легенды и сказки народов России". Фигуры Ивана и Конька-горбунка, а также надпись выполнены в рельефе», — сказано на сайте Центробанка.