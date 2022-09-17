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1 час назад

В России выпустили памятную монету с Иваном-дураком

Секрет Фирмыиещё 6

Центробанк России выпустил памятную серебряную монету с персонажами сказки Петра Ершова «Конёк-горбунок». На ней изображены Конёк-горбунок, Иван-дурак и жар-птица, летящие над сказочным городом.

В России выпустили памятную монету с Иваном-дураком
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Монета диаметром 39 мм имеет номинал 3 рубля. Она выполнена из 31,1 г серебра, проба сплава — 925. Общий тираж — 5000 штук, входит в серию «Легенды и сказки народов России».

«На оборотной стороне монеты изображены летящие над сказочным городом Конёк-горбунок с Иваном, держащим в руке жар-птицу; внизу по окружности имеется надпись: "Легенды и сказки народов России". Фигуры Ивана и Конька-горбунка, а также надпись выполнены в рельефе», — сказано на сайте Центробанка.

Радужное изображение жар-птицы с эффектом интерференции света сделано с помощью структуры микрорельефа. Изображения сказочного города, звёзд и луны выполнены в технике лазерного матирования. Монету можно использовать в качестве средства для расчётов по всей России.

Вещи,Петр Ершов,Банк России,
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