Откуда берется жемчуг в устрицах

А вы знали, что жемчуг — это не совсем камень? "Рамблер" расскажет, откуда жемчуг берется в устрицах.
Жемчуг — это минерал органического происхождения, который можно встретить в морских и в пресных водах. В прошлом из сотен моллюсков только в одном находили жемчуг, поэтому его добыча наносила огромный вред морской фауне, поэтому уже в 1952 году ее запретили.
Жемчужина представляет собой ядро и оболочку. Ядром становится осколок камня, песчинка или насекомое. Инородное тело попадает в раковину и вызывает раздражение нервных волокон. В результате эпителий моллюска начинает делиться, а мантия выделять перламутр, который покрывает ядро.
Со временем на частице нарастает более сотни слоев вещества, а в ракушке вырастает жемчужина. Чаще всего она формируется на толстом участке мантии или на мышце, которая отвечает за закрытие створок.
Современный жемчуг тоже появляется внутри моллюска, но ядро попадает в мантию с помощью человека. В раковину заносят небольшой кусочек перламутра, который провоцирует выделение вещества.
В естественных условиях морской жемчуг долго формируется и обладает ровной формой и уникальными оттенками. Он может быть не только белым, но и золотистым, розовым и даже серым.
Пресноводный жемчуг отличается толстым перламутровым слоем, овальной формой и приемлемой стоимостью. Чаще он более блеклый и прочный.
Сейчас после изъятия жемчужины из раковины моллюск не погибает. Его чистят и после восстановления мантии снова используют для добычи жемчуга.