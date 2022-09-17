Откуда берется жемчуг в устрицах

А вы знали, что жемчуг — это не совсем камень? "Рамблер" расскажет, откуда жемчуг берется в устрицах.

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Жемчуг — это минерал органического происхождения, который можно встретить в морских и в пресных водах. В прошлом из сотен моллюсков только в одном находили жемчуг, поэтому его добыча наносила огромный вред морской фауне, поэтому уже в 1952 году ее запретили.

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Как появляется жемчужина

Жемчужина представляет собой ядро и оболочку. Ядром становится осколок камня, песчинка или насекомое. Инородное тело попадает в раковину и вызывает раздражение нервных волокон. В результате эпителий моллюска начинает делиться, а мантия выделять перламутр, который покрывает ядро.

Со временем на частице нарастает более сотни слоев вещества, а в ракушке вырастает жемчужина. Чаще всего она формируется на толстом участке мантии или на мышце, которая отвечает за закрытие створок.

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Современная добыча жемчуга

Современный жемчуг тоже появляется внутри моллюска, но ядро попадает в мантию с помощью человека. В раковину заносят небольшой кусочек перламутра, который провоцирует выделение вещества.

В естественных условиях морской жемчуг долго формируется и обладает ровной формой и уникальными оттенками. Он может быть не только белым, но и золотистым, розовым и даже серым.

Пресноводный жемчуг отличается толстым перламутровым слоем, овальной формой и приемлемой стоимостью. Чаще он более блеклый и прочный.

Сейчас после изъятия жемчужины из раковины моллюск не погибает. Его чистят и после восстановления мантии снова используют для добычи жемчуга.

Виды моллюсков