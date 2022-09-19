Брэд Питт представил свои картины на выставке в Финляндии

Голливудский актер Брэд Питт представил несколько созданных им произведений для выставки в галерее в городе Тампере. Кадры с работами знаменитости появились в InstagramПитт представил около девяти предметов на выставке - бронзо (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).
Питт представил около девяти предметов на выставке — бронзовую скульптуру, углеродные фигуры, пули-ловушки, которые он кристаллизовал в платиновом кремнии, а также миниатюру дома, которую артист сделал из древесной коры.
Сам Питт лично не присутствовал на показе. Кадрами его работ поделилась дизайнер ДеБранн Тру, которая рассказала, что ее супруг дружит с актером. Она осталась в восторге от работ звезды.