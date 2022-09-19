Создан специальный аппарат для заваривания доширака

В Японии продолжают создавать и необычные удивительные гаджеты. Так, специалисты местного ресторана Thanko создали автоматизированный завариватель лапши быстрого приготовления Makasetei.
Само устройство по размерам сопоставимо со стандартной кофемашиной. При этом девайс способен избавить пользователя от необходимости постоянно отвлекаться на кипящую воду, на уровень гидратации лапши и т.д.
Новинка самостоятельно нагревает воду до нужной температуры, после чего наполняет чашу с лапшой и тщательно проследит за временем регидратации всех ингредиентов. Как только приготовление блюда будет завершено, зазвучит специальный сигнал будильника, призывающий к завтраку.
Стоимость необычного кухонного девайса составляет всего 45 долларов (2700 рублей).