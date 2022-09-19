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1 час назад

Создан специальный аппарат для заваривания доширака

Ferra.ru

В Японии продолжают создавать и необычные удивительные гаджеты. Так, специалисты местного ресторана Thanko создали автоматизированный завариватель лапши быстрого приготовления Makasetei.

Создан специальный аппарат для заваривания доширака
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Само устройство по размерам сопоставимо со стандартной кофемашиной. При этом девайс способен избавить пользователя от необходимости постоянно отвлекаться на кипящую воду, на уровень гидратации лапши и т.д.

Новинка самостоятельно нагревает воду до нужной температуры, после чего наполняет чашу с лапшой и тщательно проследит за временем регидратации всех ингредиентов. Как только приготовление блюда будет завершено, зазвучит специальный сигнал будильника, призывающий к завтраку.

Стоимость необычного кухонного девайса составляет всего 45 долларов (2700 рублей).

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